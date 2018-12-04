Mersin Büyükşehir Belediyespor’da Olcay Orak dönemi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor’da başantrenörlüğe Olcay Orak getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor’un genel menajeri Melahat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de kulüpte görev alan tecrübeli başantrenör Olcay Orak ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda yarın Romanya’nın ACS Sepsi ekibiyle iç sahada yapacakları maçta Orak’ın takımın başında yer alacağını vurgulayan Aydın, yeni antrenörlerine güvendiklerini bildirdi.

Aydın, maçla ilgili "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak zorundayız. Takımımız iyi bir şekilde hazırlanıyor. Olcay hocamızın da gelmesiyle takıma yeni bir hava katacağına inanıyorum. Taraftarımızın desteği çok önemli. Yarın akşam Servet Tazegül Spor Salonu’nu taraftarımızın dolduracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

D Grubu’ndaki Mersin Büyükşehir Belediyespor-ACS Sepsi mücadelesi saat 18.30’da başlayacak.

AA