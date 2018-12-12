Mersin Büyükşehir Belediyespor - WBC Enisey: 90-77

Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nun 6'ncı haftasında Rusya temsilcisi WBC Enisey'i konuk etti.

12 Aralık 2018, Çarşamba 21:16
- A +
Mersin Büyükşehir Belediyespor - WBC Enisey: 90-77

Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nun 6'ncı haftasında Rusya temsilcisi WBC Enisey'i konuk etti. Ev sahibi ekip büyük mücadeleye sahne olan müsabakayı 90-77 kazanarak gruptaki 3'üncü galibiyetini aldı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Peter Zenis (xx), Dumitru Stasiev (xx), Martina Mekelova (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 11, Gintare Petronyte (xxx) 28, Sasa Cado (xxx) 3, Tiffany Mitchell (xxx) 6, Ashley Walker (xxx) 34, Burcu Çiğil (xxx) 3, Melis Talay (xxx) 5, Melisa Korkmaz (xx)

WBC ENISEY: Stephanie Mavunga (xxx) 30, Myisha Hines Allen (xx) 7, Marina Goldyreva (xx) 6, Alexandra Marchenkova (xx) 3, Daria Namok (xxx) 15, Ekaterina Kiryanova (xx) 3, Veronika Dorosheva (xxx) 13, Olga Vorobeva (x), Natalya Dorovskikh (x)

1'İNCİ PERİYOT: 25-30

İLK YARI: 50-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-59

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.