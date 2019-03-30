Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82- Galatasaray: 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray’ı 82-70 yendi.

30 Mart 2019, Cumartesi 16:07
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Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82- Galatasaray: 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray’ı 82-70 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82- Galatasaray: 70

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Seyhan Topaloğlu

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Burçu Çiğil 12, Petronyte 29, Anderson 8, Walker 6, Melis Talay 3, Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Gülşah Gümüşay, Cado 15

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Sinem Ataş 11, Abdi 5, Grigalauskyte 16, Jefferson 15, Eda Şahin 8, İrem Naz Topuz, Nazlı Bircan Gökdemir, İnci Güçlü 9, Sude Yılmaz 4

1. Periyot: 21-13

Devre: 41-33

3. Periyot: 63-47

AA

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