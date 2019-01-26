Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 75-61 yendi.
Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61 - BOTAŞ: 75
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4
BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams 22, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 2, Aylin Darınç
1. Periyot: 23-22
Devre: 38-37
3. Periyot: 55-59
AA