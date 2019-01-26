Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61 - BOTAŞ: 75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 75-61 yendi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 15:57
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Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61 - BOTAŞ: 75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 75-61 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61 - BOTAŞ: 75

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4

BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams 22, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 2, Aylin Darınç

1. Periyot: 23-22

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-59

AA

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