Mersin Büyükşehir Belediyespor: 101 - Kırçiçeği Bodrum: 37

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kırçiçeği Bodrum’u 64 sayı farkla 101-37 yendi.

29 Aralık 2018, Cumartesi 16:09
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Mersin Büyükşehir Belediyespor: 101 - Kırçiçeği Bodrum: 37

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kırçiçeği Bodrum’u 64 sayı farkla 101-37 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 101 - Kırçiçeği Bodrum: 37

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş, Özge Karataş

Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 7, Zivadinovic 11, Kriienko 2, Fatma Ata, Carr 10, Ece Deniz Onat, Büşra Turan 3, Deniz Ataer 2, Begüm Taşkın 2, Kübra Turan

1. Periyot: 28-15

Devre: 53-23

3. Periyot: 72-31

AA

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