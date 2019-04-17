Mersin, BOTAŞ deplasmanında avantajı kaptı: 51-61

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ’ı 61-51 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

17 Nisan 2019, Çarşamba 01:12
- A +
Mersin, BOTAŞ deplasmanında avantajı kaptı: 51-61

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ’ı 61-51 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 19 Nisan Cuma günü Mersin’de oynanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off | BOTAŞ: 51 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Yiğit Gönültaş

BOTAŞ: Büşra Akbaş, Melis Gülcan 5, Olcay Çakır Turgut 6, Cuic 21, Williams 14, Sehernaz Çidal 5, Kübra Erat, Garrick, Hatice Pelin Gülçelik

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 3, Petronyte 12, Walker 13, Anderson 13, Melis Talay 6, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Cado 3, Melisa Korkmaz

1. Periyot: 17-13

Devre: 23-23

3. Periyot: 33-46

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.