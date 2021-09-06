

DENİZLİ, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın ziyaretiyle moral buldu. Antalya'da gerçekleştirilen kampa giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Başkan Doğan, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle başarılar diliyorum. Geçen sezonda Yukatel Merkezefendi Basketbol takımı olarak gerçekten hem Denizli'de hem de ülke genelinde adımızı duyurduk. Emeğiniz çok fazla, bunu da biliyoruz. Çok güzel bir başarı olmuştu. Bizler size inanıyoruz. Geçen sene inanmıştık ve bu yolda başarılı olacağımıza gönülden inanmıştık. Tabiki de sizin sporculuğunuz, hocalarımızın tekniği apayrı bir şey. Ama ben bu takımda şunu hissediyorum. Veli Başkan ve Yusuf Bey'le de aynı şeyi konuştuk. Biz artık bir aile olduk. Bu birliktelik, bu enerji de çok güzel" dedi.

"SALGINA DİKKAT ETMELİYİZ"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şöyle konuştu: "Dünya genelinde ve Türkiye'de bir salgın döneminden geçiyoruz. Özellikle kendim, yöneticilerimiz ve hocalarımızda dahil olmak üzere bu tedbirlere çok dikkat etmemiz lazım. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Artık zorlu bir mücadelenin başlangıcındayız. Zafer Aktaş hocamıza ve Mustafa Kara hocalarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ama ben İnanç Koç hocamın, diğer hocalarımızın Zafer hocamızın yokluğunu aratmayacağına inanıyorum. Performans olarak baktığımda, gerçekten moral, motive ve teknik anlamda sizleri çok iyi gördüm. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biliyorsunuz geçen dönemde her zaman yanınızdaydım, bir başkan olarak. Aslında bütün belediye seferberiz burada. Kendi personel arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla her zaman yanınızdayız. Bu yıl bizim için zorlu ama çok güzel mücadele olacak. Tabi sizlerden de isteğimiz, ilk defa Merkezefendi'de, Denizli'de ilk defa bir takım Süper Lig 'de. Bu anlamda sizin başarınız bizi mutlu edecek."

Öte yandan lig öncesi hazırlıklarına devam eden Merkezefendi, Gloria Cup'taki son maçında Bursaspor 'a 77-70 yenildi. Denizli ekibi 9-11 Eylül'de Aliağa’da Ege Cup'a katılacak.

