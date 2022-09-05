Kadrosunu çok büyük oranda değiştiren Merkezefendi, Tofaş ve Beşiktaş 'a mağlup olduğu ilk iki hazırlık maçının ardından Sigortam.net'i İstanbul'da 74-64 mağlup ederken, Zafer Aktaş değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, "Tofaş, Beşiktaş ve Sigortam.net maçlarında görmek istediklerimi gördüm. Bu dönemde hafif sakatlığı olan Max Heidegger'den yararlanamadık ama herkes en iyisini yapmaya çalıştı" diye konuştu.

"Bu sene misyonu değiştirdik ve alt liglerden potansiyeline inandığımız yerlileri aldık" diyen Aktaş, "Deneyim eksiğimiz olduğu muhakkak ancak fiziksel olarak üst düzeye geldiğimizde deneyim açığının zararlarını kapatırız. Bunun için de geniş rotasyonla oynamaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla yerlilerin performansı bizim için çok önemli. Bizim silahımız tempo, açık sahayı iyi oynamak ve topa baskı yapmak olacak. Yarı saha basketboluna mümkün olduğu kadar az kalmaya çalışacağız. Sahada kimsenin dinlenmeye fırsatı olmayacağı için çok inandığım yerlileri hızla işin içine sokacağız. Lig her sene daha da zorlaşıyor, yabancı oyucu kalitesi üst düzeyde. Bütçeler büyüdü ve birçok takım ciddi paralarla iyi kadrolar kurdu. Gerçekçi ve öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Bunu başardığımızda yükselebildiğimiz kadar yükselmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.