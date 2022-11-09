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Merkezefendi'de moraller yerinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 haftayı mağlubiyetle kapattıktan sonra son 2 maçını kazanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, iyi durumda olduklarını söyledi.

09 Kasım 2022, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Merkezefendi'de moraller yerinde

Türkiye Basketbol Ligi'nden şampiyon çıkardığı takımı 2 sezondur Süper Lig 'de yöneten Aktaş, "Kaybettiğimiz maçlarda da iyi oynuyorduk. Son iki maç kritik dakikaları daha akıllı oynamayı başardık. Şeytanın bacağını kıracağımızı biliyorduk. Avrupa'nın en sert liginde oynadığımızın farkındayız. Bu nedenle var olabilmek için savaşmak zorundayız ki bunu da yapıyoruz. Zaman zaman omzu düşenler olduğunda bizlerden önce takım arkadaşları onları ayağa kaldırıyor. Ne mutlu ki bu takımda birden çok liderimiz var. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir Manisa BŞB maçı var" diye konuştu. (DHA)

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