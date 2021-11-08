DENİZLİ, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e deplasmanda 1 sayı farkla mağlup olan, evinde Frutti Extra Bursaspor 'u yenerek başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 3'üncü haftada Gaziantep Basketbol'a 33 sayı farkla yenilmenin şokunu yaşadı. Gaziantep deplasmanında kötü bir hücum performansı sergileyip eşine az rastlanır şekilde yalnız 49 sayı üretebilen Merkezefendi, salondan 82-49 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından çok kötü bir hücum yüzdesiyle oynadıklarını söyleyen Antrenör Zafer Aktaş, "Bir türlü oyunun içine giremedik. Kaçırdığımız her boş atıştan sonra savunma konsantrasyonumuz biraz daha düştü. Bizim için zor bir günü geride bıraktık ama bu maçı unutup hafta sonu evimizde oynayacağımız Semt77 Yalovaspor karşılaşmasına hazır olmalıyız. Oyuncularım ve teknik kadrom bunu başarabilecek zihinsel sertliğe ve inanca sahip" açıklamasını yaptı.