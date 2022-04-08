MENÜ

Merkezefendi zincir kırmak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılarak bitime 5 hafta kala kurtuluşunu matematiksel olarak garantileme fırsatını tepen Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.

08 Nisan 2022, Cuma 10:41 Son Güncelleme:
- A +
Merkezefendi zincir kırmak istiyor

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Ligde Denizli temsilcisinin 8, Büyükçekmece'nin 7 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu mücadelenin ardından 13 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...