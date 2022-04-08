Merkezefendi zincir kırmak istiyor

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Ligde Denizli temsilcisinin 8, Büyükçekmece'nin 7 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu mücadelenin ardından 13 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

DHA