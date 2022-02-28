Merkezefendi voleybolda yarı finalde

Denizli temsilcisi, Amasya'da İzmir DSİ, Ünsped, Marmara Mehmet Erdem Akademi ile karşı karşıya gelip final vizesi almaya çalışacak. Başkan Veli Deveciler, "Çalışmalarımızın ve çabalarımızın sonuç verdiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Basketbolda sağladığımız başarının bir benzerini kadın voleybolda başaracağız. Denizli, Sultanlar Ligi'nde takımlarının olduğunu görecek. Tüm oyuncular, teknik ekip ve çalışanlara mücadeleleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

DHA