Merkezefendi startı verdi

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden kurmaylar, Denizli halkının gurur duyacağı bir takım kuracaklarını ifade etti. Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği ligde kümede kalmayı başaran Denizli temsilcisinde maddi problem bulunmadığı, oyunculara ödemelerinin yapıldığı, yeni sezonda iddialı kadroyla yola çıkılacağı açıklandı.

"Taraftarlarımız rahat olsun diyen" Asbaşkan Veli Tefenlili, "Geçtiğimiz sezon ilk kez mücadele ettiğimiz ING Basketbol Süper Ligi’nde inişli çıkışlı bir performans göstersek de ligde kalmayı başardık. Bizim için büyük tecrübe oldu. Yeni sezonda hatalarımızdan dersler çıkararak yeni sezon çalışmalarına başladık. Bu sezon çok farklı bir takım izlettireceğiz" dedi.

Takıma gerekli takviyeleri yapacaklarını söyleyen Asbaşkan Gökhan Gökşin ise, "İyi bir takım kuracağız. Takımdan ayrılan oyuncular oldu ancak daha iyilerini getireceğiz. Yeni sezon geçtiğimiz sezonlara oranla daha zor olacak. Avrupa’nın en iyi ligine sahibiz. Rekabetçi bir ligde mücadele ediyoruz. O yüzden Denizli’ye yakışır bir takım ortaya çıkacak. Hedeflerimiz var ve bunun için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu sezon bizim için çok farklı geçecek. Maddi anlamda sorunumuz yok. Hedefimiz ligde kalmak" diye konuştu.

4 İSME VEDA

Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, yeni sezon öncesi 4 isimle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kadrosunu büyük oranda yenileyecek Denizli temsilcisinde yönetim, Yardımcı Antrenör İnanç Koç'un yanı sıra oyunculardan Serkan Menteşe ve Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrum'la anlaşan Yiğitcan Turna ve Hakan Yapar için veda mesajı yayınladı.