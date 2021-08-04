Merkezefendi potada rüyayı yaşıyor

DENİZLİ, (DHA)

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon şampiyon olarak yeni sezonda tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Başkan Veli Deveciler, halen rüyayı yaşadıklarını söyledi. Henüz 2018 yılında kurulan takımın sıfırdan başlayıp 3 yıl içinde Süper Lig hedefine ulaştığını hatırlatan Deveciler, "Bu hedefi ilk gün çizmiştik. Bu başarıyı bekliyorduk. Geçen yıl bazı talihsizlikler nedeniyle lige çıkamamıştık ama bu yıl üst üste 15 galibiyetle Süper Lig'e yükseldik. Bu çok önemli bir başarı. Halen Denizli açısından çok anlaşılabildiğini düşünmüyorum. Kulüpler bu işi becerebilmek için 10’ar, 20’şer yıl uğraşıyorlar ama yine başaramıyorlar. Marka anlamında bu ligde bulunmak için can atanlar var. Fakat Denizli olarak biz bunu başardık. Burada kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

