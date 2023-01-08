Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında

Ligde Merkezefendi'nin 13 maçta 6, Galatasaray 'ın ise 7 galibiyeti bulunuyor. Bu sezon evinde oynadığı son 5 maçı kazanmasına rağmen deplasmanda üst üste 3, 6 maçta 5 yenilgi alan Merkezefendi Bld, devrenin son 2 sınavına dış sahada çıkacak.

Denizli ekibi, Galatasaray'ın ardından 16 Ocak'ta Anadolu Efes'e konuk olup, ikinci yarının ilk maçını da Aliağa Petkimspor deplasmanında oynayacak. Antrenör Zafer Aktaş, evlerinde olduğu gibi dış sahada da kazanmak istediklerini söyledi.(DHA)



