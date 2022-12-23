Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada üst üste dördüncü galibiyetini ligde ve Euroleague'de lider durumda gelen dev rakibi Fenerbahçe Beko önünde alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Deplasmandaki son iki maçını kaybeden Denizli temsilcisi, ligde 11 maçta 5 galibiyet elde etti. Gaziantep ekibinin ise 10 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, dış sahada da kazanıp galibiyetleri seri haline getirerek Play-Off hattını yakalamak istediklerini söyledi. (DHA)