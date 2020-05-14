Merkezefendi Bld. Denizli Basket, Şahin Ateşdağlı ile yola devam edecek
Türkiye Basketbol Ligi coronavirüs salgınıyla bu sezon için sonlandırılmadan önce puan tablosunda üçüncü sırada yer alıp Süper Lig yarışı veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Antrenör Şahin Ateşdağlı'yla tekrar anlaştı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına erken başlayan Denizli ekibinin 2 yıldır takımı çalıştıran Ateşdağlı ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandığı bildirildi. Ateşdağlı, geçen sezon Denizli Basket'i 2'nci Lig'den TBL'ye taşıyıp bu yıl da yarışta iddialı hale getirmişti.
DHA