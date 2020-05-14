Yeni sezon öncesi hazırlıklarına erken başlayan Denizli ekibinin 2 yıldır takımı çalıştıran Ateşdağlı ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandığı bildirildi. Ateşdağlı, geçen sezon Denizli Basket'i 2'nci Lig'den TBL'ye taşıyıp bu yıl da yarışta iddialı hale getirmişti.

DHA