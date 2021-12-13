Ligdeki ilk sezonunda haftalardır korkulu rüya gören Denizli temsilcisi, bu zaferle 12 maçta 3 galibiyete ulaşarak rakibini yakaladı. Deplasman galibiyetiyle alt sıralarda avantajlı konuma gelen Merkezefendi'de Lukas 26 sayı, 8 asist, Hollowell 14 sayı, 10 ribaund, Lomazs 17, Sestina da 10 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu.

Büyük sevinç yaşayan Antrenör Zafer Aktaş, "Özellikle sıralamayı göz önüne alırsak iki takımın kazanmak zorunda olduğu bir maçı uzatmada kazandık. Rakibimizin en önemli oyuncularından Crawford yoktu. Diğer oyuncular ekstra performans gösterdi. Zaten sayı dağılımına baktığınız zaman en az 5-6 tane çift hanelere çıkan oyuncuları var. Ben karşı takımı tebrik ediyorum. Zor günler geçirdik. Bundan sonra daha iyi basketbol oynayıp daha iyi savaşmaya çalışacağız. İnşallah daha güzel galibiyetler alıp, taraftarımızı daha mutlu edebiliriz" dedi.

DHA