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Merkezefendi Belediyesi, TOFAŞ'a 81-71 mağlup oldu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Bursa'da TOFAŞ'a 81-71 mağlup oldu.

01 Eylül 2022, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
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Merkezefendi Belediyesi, TOFAŞ'a 81-71 mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Bursa'da TOFAŞ'a 81-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 42-39 önde bitiren Denizli temsilcisi, üçüncü periyotta rakibinin 20-10'luk serisine engel olamayınca salondan mağlubiyetle ayrıldı.

4 yabancıyla parkeye çıkan Merkezefendi'de yeni transferlerden Nikolaos Rogkavopoulous 16 sayı, Andrew Harrison 15 sayı, Chad Brown 5 sayı, Tomasz Gielo 3 sayıyla oynadı. Yerlilerden Burak Eşlik 10, Ayberk Olmaz 8, Doğan Şenli 7 sayı kaydetti. (DHA)

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