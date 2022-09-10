Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ikinci sezona yenilenen kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İzmir'de çıktığı özel maçlarda 2'de 2 yaptı. Daha önce İstanbul'daki hazırlık maçlarında Beşiktaş 'a yenilip Sigortam.net'i mağlup eden Denizli temsilcisi, İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yaptığı sınavlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73, ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı da 91-90 mağlup etti.

Merkezefendi, sezon öncesi son provaları 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa'da Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Frutti Extra Cup'a katılarak yapacak. (DHA)