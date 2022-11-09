Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sezona milli maçlar için verilen arada kadrosuna altıncı yabancı takviyesi yaptı. Denizli temsilcisi, Türkiye'de daha önce Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor formalarını giyen Trinidad Tobagolu pivot Johnny Hamilton'la anlaşma sağladı.

28 yaşında, 2.13 boyundaki Hamilton, daha önce Fenerbahçe'yle Euroleague, Darüşşafaka'yla da Eurocup tecrübelerini yaşamıştı.