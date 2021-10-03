ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun 2'nci haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Frutti Extra Bursaspor 'u ağırladı.

Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde oynadığı ilk Süper Lig maçında Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. Konuk Bursaspor maça Needham'ın 6 sayılık serisiyle önde başladı. Merkezefendi rakibine Sestina ve Hollowell'le karşılık vermeye çalışsa da ilk periyot 22-15 Bursaspor üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta Denizli ekibi Lomazs'ın müthiş katkısıyla farkı kapatıp ilk kez öne geçti. Çekişmeli geçen periyot sonunda ilk yarı 36-32 Bursaspor lehine sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan taraf ev sahibi oldu. Üçüncü çeyrekte savunmada ve hücumda etkili oynayan Merkezefendi Belediyesi Basket, aradaki farkı kapatarak periyodu 55-45 önde tamamladı. Bu periyotta 23 sayı atan Denizli ekibi, rakibine yalnız 9 sayı şansı verdi. Karşılaşmanın son çeyreği, Bursaspor’un aradaki farkı eritmesiyle başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Lomazs’ın 22 sayıyla yıldızlaştığı maçta ev sahibi ekip Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmayı 74-71 kazandı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Polat Parlak (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ DENİZLİ BASKET: Hollowel (xxx) 11, Smith (xxx) 11, Emircan Koşut (xx), Lomazs (xxxx) 22, Sestina (xx) 4, Upson (xxx) 13, Ümit Sonkol (xx), Hakan Yapar (xxx) 10, Altan Erol (xx), Yiğitcan Turna (xx) 1, Thomas Akyazılı (xx) 2, Serkan Menteşe (x)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman (xxx) 10, Needham (xxx) 13, Dudzinski (xxx) 10, Hayes (xxx) 10, Onuralp Bitim (xxxx) 16, Metin Türen (xx) 7, Birkan Batuk (x), Ömer Utku Al (x), Mlosavljevic (xx) 5, Akif Egemen Güven (x), Yağızhan Selçuk (x), Tarık Sezgün (x)

1.PERİYOT: 15-22

İLK YARI: 32-36

3.PERİYOT: 55-45

DHA