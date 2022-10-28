Merkezefendi Belediyesi-Büyükçekmece Basketbol maç sonucu: 77-76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u konuk eden Yuktel Merkezefendi Belediyesi Basket, maçı 77-76 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Konuk takım ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.

Büyükçekmeçe başa baş giden ikinci çeyrekte de rakibine üstünlük kurdu ve ilk yarıyı 41-39 galip tamamladı. Büyükçekmece üçüncü periyotta da üstün olan taraftı. Üçüncü çeyreği 64-56 üstün bitiren İstanbul ekibi, son çeyrekte rakibine yenildi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te Heidegger 27 sayı atarak galibiyetin baş mimarlarından oldu.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca 10, Harisson 11, Brown 12, Rogkavopoulos 6, Gielo 5, Heidegger 27, Altan 3, Ayberk 3, Muhammed

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 9, Harris 6, Kulvietis 18, Sajus 12, Rivers 16, Eray, Metehan, Can 3, Mehmet Fırat, Tayfun 12

1'İNCİ PERİYOT: 21-22

İLK YARI: 39-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-64

DHA