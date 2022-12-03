Merkezefendi Belediyesi-Beşiktaş Emlakjet maç sonucu: 75-74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son iki maçını kaybeden Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanından da mağlubiyetle döndü. Siyah Beyazlılar maçı 75-74 kaybetti. Beşiktaş maçın ilk çeyreğini 18-13 galip tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Kartal soyunma odasına 13 sayı farkla, 43-30 galip girdi.

Beşiktaş üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı ve periyodu 61-47 önde bitirdi. Merkezefendi son periyotta toparlandı ve rakibini 1 sayı farkla mağlup etmesini bildi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Can Mavisu, Murat Ciner

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 9, Arca 13, Harisson 11, Rogkavopoulos 9, Altan, Peterka 3, Ayberk 15, Eyüp, Hamilton, Muhammed 14

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 22, Orelik 7, Rich 14, Mooney 9, Mccormack 2, Furkan 4, Burakcan 11, Coleman, Okben 5

1. PERİYOT: 13-18

İLK YARI: 30-43

3. PERİYOT: 47-61

DHA