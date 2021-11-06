Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka maç sonucu: 73-81

ING Basketbol Süper Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i deplasmanda devirdi ve son 4 maçını kazanmayı başardı. Maçın ilk çeyreği başabaş bir mücadele sahne olurken, periyot Pınar Karşıyaka’nın 19-18 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda hücumda etkili olan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 10 yası farkla, 46-36 galip girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üçüncü çeyrekte toparlandı. Denizli ekibi etkili bir savunmayla son bölüme 60-59 geride girdi. Ancak son periyotta rakibine fırsat tanımayan Pınar Karşıyaka, salondan 81-73 galip ayrılmasını bilerek liderliğini korudu.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Özge Şentürk (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Lomazs (xx), Upson (xx), Sestina (xx), Hollowell (xx), Yiğitcan (xx), Smith (xx), Emircan (xx), Hakan (xx), Serkan (xx), Thomas (xx), Altan (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx), M’Baye (xxx), Mahir (xx), Yunus (xx), Berkan (xx), Blackmon (xx), Roll (xx), Burak (xx), Semih (xx), Can (xx)

1. PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 36-46

3. PERİYOT: 59-60

DHA