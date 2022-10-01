Merkezefendi Belediyesi-Aliağa Petkimspor maç sonucu: 70-79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 79-70 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’ndaki Ege derbisinin ilk periyoda 23-17, ilk yarısı 46-38, üçüncü periyodu da 64-52 Petkimspor lehine bitti. Merkezefendi son 10 dakikada farkı 2 sayıya kadar indirse de konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı. Petkim’de yeni transferlerden Simmons 20, Prewitt 19 sayıyla oynadı. Denizli ekibine yeni yabancılardan Harrison’un 23, Rogkavopoulos’un 19 sayısı galibiyet için yetmedi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 23, Brown 2, Rogkavopoulos 19, Altan 10, Gielo 4, Arca 2, Ayberk 4, Burak, Doğan Şenli 4

ALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 14, Prewitt 19, Simmons 20, İsmail Cem 8, Aldridge, Ege 2, Webster 14, Nusret, Dorukhan 2

1. PERİYOT: 17-23

İLK YARI: 38-46

3. PERİYOT: 52-64

DHA