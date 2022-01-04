Merkezefendi Belediye - Anadolu Efes maçı ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague'deki Bayern Münih maçı ertelenen Anadolu Efes'in ligde oynaması planlanan Merkezefendi Belediye karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi. Anadolu Efes'teki Covid-19 vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, oyuncuların karantina sürecinde olmaları nedeniyle bir erteleme gerçekleştiği aktarıldı.

İşte Anadolu Efes'ten erteleme kararına ilişkin yapılan açıklama:

"9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, Basketbola Dönüş Protokolü’nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecektir"