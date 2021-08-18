DENİZLİ, (DHA)

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler satışa çıktı. Kombine bilet fiyatları, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki konumuna göre 450 ile 3000 TL arasında değişen rakamlarla belirlendi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği bu sezon salonun yüzde 50'sine taraftar alınacak. Kombine kartlar için kontenjan ayrıldı.

Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, " Süper Lig 'in başlamasına günler kala salonumuzda Avrupa'ya yakışır yenilikler yaptık. Kombine satışlarımız başladı. Nerdeyse kombine biletlerin dörtte biri ilk günden tükendi. Kombine satışı ve gelirleri, taraftarın takımına destek ve güç vermesi için asli unsurlardan bir tanesi. İki senede Süper Lig'e yükselen bu müthiş organizasyonu taraftarımız satın aldığı kombinelerle tebrik ediyor ve bizi onurlandırıyor. Bu takımın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ligin kalıcı ve istikrarlı takımlarından biri olabilmemiz için mali istikrara ve güce sahip olmak şart" diye konuştu.