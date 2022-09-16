Merkezefendi Basket - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 74-94

ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası'nın ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Manisa ekibinin 94-74 üstünlüğü ile sona erdi.

Turnuva yarın Aliağa Petkimspor -Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Turgut Işık xx, Burak Durmuş xx, Dorukhan Kalyoncu

Yukatel Merkezefendi Basket: Max Heidegger xxx 26, Arca Tülüoğlu x, Andrew Harrison xx 10, Chad Brown xxx 11, Nikalaos Rogkavopoulos xxx 12, Altan Erol x, Tomas Gielo x 5, Ayberk Olmaz x 2, Burak Eşlik x, Doğan Şenli xx 8, Bilgehan Diril x

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Oderah Anosike xxx 10, Ata Kahraman x, John Danıel Roberson xxx 10, Erdi Gülaslan xxx 16, Pako Cruz xxx 22, Berkay Siniroğlu xx 5, Tolga Kaan Birer x 2, Ogün Sevinç xx 5, Mustafa Baki Görür xx 12, Yiğit Baran Sarıkaya xx 8, Evan John Brunsima x 4

1. Periyot: 17-23 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

Devre: 38-48 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

3. periyot: 57-72 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)