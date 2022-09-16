Merkezefendi Basket - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 74-94
ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası'nın ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Manisa ekibinin 94-74 üstünlüğü ile sona erdi.
ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası'nın ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Manisa ekibinin 94-74 üstünlüğü ile sona erdi.
Turnuva yarın Aliağa Petkimspor -Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Turgut Işık xx, Burak Durmuş xx, Dorukhan Kalyoncu
Yukatel Merkezefendi Basket: Max Heidegger xxx 26, Arca Tülüoğlu x, Andrew Harrison xx 10, Chad Brown xxx 11, Nikalaos Rogkavopoulos xxx 12, Altan Erol x, Tomas Gielo x 5, Ayberk Olmaz x 2, Burak Eşlik x, Doğan Şenli xx 8, Bilgehan Diril x
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Oderah Anosike xxx 10, Ata Kahraman x, John Danıel Roberson xxx 10, Erdi Gülaslan xxx 16, Pako Cruz xxx 22, Berkay Siniroğlu xx 5, Tolga Kaan Birer x 2, Ogün Sevinç xx 5, Mustafa Baki Görür xx 12, Yiğit Baran Sarıkaya xx 8, Evan John Brunsima x 4
1. Periyot: 17-23 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)
Devre: 38-48 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)
3. periyot: 57-72 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)