Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemliği bırakma yaşını yükseltmek için çalışma başlattı. Halen 47 olan yaş sınırını 48-50 bandına çekmeyi planlayan MHK’nın bu girişimine, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de olumlu baktığı ve onay verdiği öğrenildi.

Değişiklik hayata geçirilirse, sezonun son haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçını yöneterek hakemliğe veda eden deneyimli hakem Fırat Aydınus’a en az bir sezon daha devam hakkı doğacak. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg, “fiziksel olarak hazır olan hakem 50 yaşına kadar maç yönetebilir” diyerek plana destek verdi. Merkez Hakem Kurulu, İngiltere ve Hollanda modellerini inceledikten sonra bir taslak hazırlayarak federasyon yönetim kuruluna sunacak.

MHK talimatının “Üst klasman hakemliği ve üst klasman yardımcı hakemliği” başlıklı 52. maddesine göre; “Profesyonel (Sözleşmeli) hakemler arasından performansa dayalı olarak MHK-TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile yıllık sözleşmeler ile en fazla 47 yaşına kadar uzatılabilir” hükmü yer alıyor. MHK, atletik testlerde başarılı olması kaydı ile yaş sınırını yukarı çekmek istiyor.

Fırat Aydınus’un “teamül” gereği jübile anlamına gelen Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetmesi bekleniyordu. Aydınus, geçen sezonun final karşılaşmasında Ali Palabıyık’ın VAR hakemi olarak Riva’da bulunmuştu.

MHK geçmişte uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Aydınus’a sezonun son haftasının en önemli maçlarından biri olan Göztepe-Beşiktaş maçında görev verince, üç gün sonra oynanacak kupa finaline Ali Palabıyık’ı atamak durumunda kaldı. Palabıyık geçen sezon da aynı kupanın finalini yönetmişti. Beklentisi “final yöneterek” hakemliğini noktalamak olan Fırat Aydınus’un bu karara son derece içerlediği ve yakın çevresine kırgınlığını dile getirdiği belirtildi.

Stratejik bir hata yapan MHK’nın hem Aydınus’un gönlünü almak, hem yakın gelecekte hakemliği sona erecek bazı tecrübeli isimlerden yararlanmaya devam etmek adına böyle bir hamle yaptığı ileri sürüldü. Ancak Fırat Aydınus’un “devam” konusunda kararsız olduğu kaydedildi.

Sezona “gençleştirme” operasyonu düşüncesiyle başlayan MHK, uzunca bir süre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek gibi deneyimli hakemleri önemli maçlardan uzak tutmuş, ancak şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi üst seviyeye çıkınca, son süreçte adı geçen isimleri “kurtarıcı” olarak görevlendirmişti. Son yılların ‘en tartışmasız’ sezonunun tamamlanmasında adı geçen hakemlerin büyük katkısı olmuştu.

Üst klasman hakemleri için yapılması düşünülen düzenlemeden sonra gözler yardımcı hakemlere çevrildi. Dünyanın en iyi üç hakemi arasında gösterilen ve önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda görev yapacağı açıklanan Cüneyt Çakır’ın uzun yıllardır ekibinde bulunan Tarık Ongun da yaş sınırına takılan isimlerden. Ongun mevcut talimatlara göre Avrupa Şampiyonası sonrası hakemliğini noktalayacak. Çakır’ın bir süre daha yanında görmek istediği Ongun ve yaş haddine yaklaşan diğer yardımcı hakemler de talimat değişikliğini bekleyecek.

Kaynak: Milliyet





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