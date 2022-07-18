Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.
Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
Başkan: Sabri Çelik
Başkan Vekili, PMİK, EPAK Üyesi, VAR ve 3'üncü Bölge Sorumlusu: Murat Ilgaz
PMİK ve 5'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet İbanoğlu
1’inci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu: Bülent Gökçü
2’nci Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı: Aytekin Durmaz
4’üncü Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu: Baki Tuncay Akkın
6’ncı Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu: İsmail Köse
7’nci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu: Aynur Aysun Akar
8’inci Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi: Recep Sürhat Müniroğlu