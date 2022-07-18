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Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

Başkan: Sabri Çelik

Başkan Vekili, PMİK, EPAK Üyesi, VAR ve 3'üncü Bölge Sorumlusu: Murat Ilgaz

PMİK ve 5'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet İbanoğlu

1’inci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu: Bülent Gökçü

2’nci Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı: Aytekin Durmaz

4’üncü Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu: Baki Tuncay Akkın

6’ncı Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu: İsmail Köse

7’nci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu: Aynur Aysun Akar

8’inci Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi: Recep Sürhat Müniroğlu

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