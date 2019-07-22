İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’a imzayı atan milli futbolcumuz Merih Demiral, dün de ilk kez Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdi. 21 yaşındaki stoper, Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Tottenham karşısında 2. yarıda Daniele Rugani’nin yerine oyuna dahil oldu. 45 dakika boyunca başarılı bir performans sergileyen Merih, takımının 3-2’lik yenilgisine engel olamadı. Milli futbolcu, ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanırken, elinden geleni yaptı.

Tam isabet Merih!

Merih Demiral’in en çok öne çıkan özelliği ise isabetli pasları oldu. Milli futbolcu, 45 dakika içerisinde 33 kere topla buluştu. 21 yaşındaki stoper, topu her seferinde de tam isabet yollamayı başardı. Ayrıca İtalyanlar da Merih’ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Genç savunmacının, Harry Kane ve Lucas Moura gibi isimlere karşı ortaya koyduğu futbol takdir topladı.