Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en dikkat çekici maçlarından biri de İspanya’da oynanacak. D Grubu’nun ilk maçında kupanın favorileri arasında yer alan iki ekipten Atletico Madrid sahasında, Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li İtalyan devi Juventus’u konuk edecek. Atletico’da Vrsaljko, konuk ekipte Chiellini, Douglas Costa, Sciglio ve listeye alınmayan Emre Can forma giyemeyecek. Juve’de Merih maça yedek başlamdı. Stoperde Bonucci ile Light’ın oynuyor.

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Bu grubun diğer mücadelesinde ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova, aynı saatte Almanya’da Leverkusen’le karşılaşacak.

Atletico Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wanda Metropolitano'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Danny Makkelie'nin düdük çalacağı mücadele beIN Sports 2’den ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Atletico Madrid - Juventus ilk 11'ler

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan, Thomas, Koke, Saul, Felix, Lemar, Diego Costa.

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Matuidi, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Ronaldo, Higuain

Bu grubun diğer mücadelesinde ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova, aynı saatte Almanya’da Leverkusen’le karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)(beIN Connect)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)