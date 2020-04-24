Corona virüs salgını nedeniyle 9 Mart'ta askıya alınan Serie A'de geri dönüş hazırlıkları başladı.

Son olarak video konferans ile toplanan Serie A'nın genel kurulu ve 20 takımın yöneticileri, oybirliğiyle izin verilmesi durumunda sezonun tamamlanması üzerinde bir anlaşmaya vardılar.

Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da kadrosunda bulunduğu Juventus da ilk etapta 4 Mayıs gibi antrenmanlara başlamayı hedefliyor. Buradaki en büyük sorun olarak ise yurt dışından gelecek oyuncuların zorunlu karantina süreci gösteriliyordu.

Örneğin; Madeira'da kendini izole eden Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki hafta İtalya'da olması bekleniyor.

İki test şartı

O JOGO'nun haberine göre ise Juventus, karantina sürecinin gerekliliğini ortadan kaldırmak istiyor. Daha önce oyuncularından Rugani, Matuidi ve Dybala'nın corona virüs testleri pozitif çıkmış olan İtalyan ekibi, devletin koyduğu 14 günlük karantina sürecini gerçekleştirmeden alternatif bir çözüm önerisi sunuyor.

Juventus, tüm oyuncularına ikişer test yaparak bunlarda negatif sonuçlar alınmasıyla karantina sürecine gerek duymadan antrenmanlara başlanmasını istiyor.

Merih takımdan ayrı

İtalyan basını ligin yeniden başlaması durumunda Merih Demiral'ın son maçlarda forma giyebileceğini belirtmişti.

Antrenmanlar planlandığı gibi başlarsa milli oyuncumuzun, tesislerde takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.