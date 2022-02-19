Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'nın yüzde 55'lik hissesinin satıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Takımın sahibi Percassi ailesi ile NBA ekibi Boston Celtics'in sahipleri arasında yer alan Stephen Pagliuca önderliğindeki bir yatırımcı grubunun kulübün yüzde 55'nin satın alınması yönünde ortaklık anlaşmasının yapıldığı duyuruldu.

Percassi ailesinin kalan yüzde 45'lik hissesi ile takımın en büyük hissedarı olmaya devam edeceği ve kulübün eşit ortaklık yönetimi ile yönetileceği belirtildi.

Ayrıca Antonio Percassi ve Luca Percassi'nin, Kulüp Başkanı ve CEO'su olarak kendi rollerini sürdürecekleri, Stephen Pagliuca'nın ise kulübün Eş Başkanı olarak görev yapacağı aktarıldı.

Stephen Pagliuca anlaşmanın ardından yaptığı açıklama ile, "Atalanta ve Boston Celtics ortak spor değerlerini paylaşıyor. Takım çalışması, taraftarlar ve toplulukla olağanüstü bir ilişki var. Percassi ailesi ile birlikte, gelirlerin büyümesini teşvik etmek ve kulübün İtalyan ve uluslararası sahnede giderek daha rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla markayı küresel olarak güçlendirmek için birlikte çalışmak için çok sağlam temeller oluşturacağımıza inanıyoruz." sözlerini söyledi.

Son dönemde İtalyan futbolunun yükselen yıldızı konumunda olan Atalanta, mütevazi bütçelerle gösterdiği başarıların yanı sıra elde ettiği yüksek transfer gelirleriyle de dikkatleri çekiyor.



