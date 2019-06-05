Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Juventus'a imza atmak üzere.

Sky Sports Muhabiri Gianluca Di Marzio kendi internet sitesinden paylaştığı haberde, adı bir süredir Juventus'la anılan genç yıldızın Torino ekibine transferinin an meselesi olduğunu belirtti.

Haberde, Atletico Madrid'in Merih Demiral için Juventus'a 25 milyon Euro teklif ettiği ancak yeşil-siyahlıların Juventus'la daha önceden söz kestiği için oyuncunun Juventus'a gideceği aktarıldı. Juventus'un Merih Demiral için Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan 21 yaşındaki genç stoper, 2016 yılında Portekiz ekibi Alcanenense'ye bedelsiz olarak transfer olmuş ve bir yıl sonra Sporting Lizbon'a katılmıştı.

Aytemiz Alanyaspor, satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Merih Demiral'ın bonservisini satın alıp futbolcuyu Sassuolo'ya sattı.

Geride kalan sezonda Serie A'da 14 maça çıkan Merih Demiral 2 de gol kaydetti.