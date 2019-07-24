İSTANBUL, (DHA) - Dünya'nın en önemli kulüplerinin katıldığı sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, Inter'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti. Juventus'a galibiyeti getiren penaltı golünü milli oyuncu Merih Demiral kaydetti.

Çin'in Nanjing şehrindeki Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada İnter, 10'uncu dakikada Juventus'un yeni transferi Matthijs De Ligt'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Inter, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Milli oyuncu Merih Demiral, oyuna 2'nci yarının başında dahil oldu. Juventus, aradığı beraberlik golünü 68'inci dakikada buldu. Cristiano Ronaldo, serbest vuruştan bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1. Normal sürede başka gol olmayınca turnuva statüsü gereği seri penaltı atışlarına geçildi. Juventus adına son penaltı atışını gole çeviren Merih Demiral, takımına bu turnuvadaki ilk galibiyetini getirdi.

Juventus, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bir sonraki maçını 10 Ağustos'ta Atletico Madrid'e karşı oynayacak. Inter ise 4 Ağustos'ta Tottenham ile karşı karşıya gelecek.