Merih Demiral’in önü açıldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, stoper Daniel Rugani’yi, Fransız temsilcisi Rennes’e kiraladı. Bu transfer sonrası Siyah-Beyazlı ekibin elindeki stoper sayısı 4’e indi. Milli futbolcumuz Merih Demiral’in de forma bulma şansı bir hayli arttı. Juve’nin savunmasında Matthjis De Ligt, Leanardo Bonucci ve Giorgio Chiellini yer alıyor.