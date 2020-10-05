Merih Demiral’in önü açıldı!

Juventus, stoper Daniel Rugani’yi, Fransız temsilcisi Rennes’e kiraladı. Bu transfer sonrası Siyah-Beyazlı ekibin elindeki stoper sayısı 4’e indi. Milli futbolcumuz Merih Demiral’in de forma bulma şansı bir hayli arttı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Merih Demiral’in önü açıldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, stoper Daniel Rugani’yi, Fransız temsilcisi Rennes’e kiraladı. Bu transfer sonrası Siyah-Beyazlı ekibin elindeki stoper sayısı 4’e indi. Milli futbolcumuz Merih Demiral’in de forma bulma şansı bir hayli arttı. Juve’nin savunmasında Matthjis De Ligt, Leanardo Bonucci ve Giorgio Chiellini yer alıyor.

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