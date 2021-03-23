Karagümrük’ün takımın başına getirdiği Francesco Farioli, Türk futbolunun en genç teknik direktörü olarak göreve başladı. Büyük potansiyel olarak görülen Farioli’nin serüveninde Merih Demiral’in de özel bir yeri var. İşte hikayesi...

Francesco Farioli... Gelecekte Avrupa’da adından söz ettirecek bir taktisyen olması bekleniyor. Daha 31 yaşında. Sassuolo’da De Zerbi’nin yardımcısıyken birden Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın ekibinde buldu kendisini. Nasıl mı oldu? Merih Demiral’in önerisiyle... Alanyaspor’dan Çizme’nin yolunu tuttuğunda Farioli ile yakın bir ilişki kuran Merih, onun taktik zekasından çok etkilendi. Haftada en az bir kere Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşen; Juventus’a transfer olduktan sonra da bunu ihmal etmeyen milli yıldız, Akdeniz ekibinde yeni bir teknik ekip oluşumu olduğunu duyunca Çavuşoğlu’na Farioli’yi önerip, “Gelecekte çok büyük teknik direktör olacak, futbolla yatıp kalkan, sürekli maç izleyen ve kendisini her an geliştiren bir antrenör. Mutlaka değerlendirin” dedi.

Bizzat Çavuşoğlu getirdi

Çağdaş Atan’ı takımın başına getirme konusunda karar verdikten sonra genç hocanın ekibinin bizzat kendisi inşaa eden Çavuşoğlu, Farioli ile birebir görüşüp Türkiye’de çalışmaya ikna etti. Atan’ın sezona damga vuran futbol anlayışının başmimarlarından biri olan Farioli’yi uzun bir süredir takip eden Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın da özellikle devre arasında yapılan transferlerle İtalyan ekolüne dönen takımı aynı anlayışı yakından bilen birine emanet etmek istedi. Şenol Can’la yollar ayrıldıktan sonra genç teknik adamı Alanyaspor’dan alınan özel izinle teknik direktörlüğe getiren Karagümrük böylece Türk futbolunda devrim niteliğinde bir adım attı. Farioli önceki gün Kırmızı-Siyahlı kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma’nın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

8 oyuncudan daha genç

Kadrosunda birbirinden deneyimli isimleri barındıran Karagümrük’te 31 yaşındaki teknik adam Farioli tam 8 oyuncusundan yaş olarak daha küçük. Viviano (35), Saranov (33), Zukanovic (34), Alparslan (32), Biglia (35), Jimmy Durmaz (32), Lens (33) ve Mevlüt (34) gibi isimler kendilerinden yaşça daha küçük bir teknik adamla çalışacak.

Çağrı Davran