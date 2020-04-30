Merih Demiral'ın Juventus'taki ilk golü!
Juventus'ta forma giyen Milli oyuncumuz Merih Demiral, İtalyan deviyle ilk golünü 2019-20 Serie A sezonunda Roma deplasmanına çıktıkları maçta kaydetti. Maçın henüz 3. dakikasında Paulo Dybala'nın kullandığı serbest vuruşu ceza sahasınin içinde arka direkte ağlarla buluşturan Merih, takımını 1-0 öne geçirdi.
İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir paylaşımda bulunmuştu. Sezon ortasında sakatlanan ve sezonu kapatan Juventus'un başarılı defansı, sağlık çalışanlarına destek vermişti.
İşte Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus formasıyla ilk golü...