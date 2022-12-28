Merih Demiral'a İtalya'da hırsız şoku. Atalanta ve Milli Takım 'ın yıldız futbolcu yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmişti. Bunu fırsat bilen soyguncular Merih'in evine girerek bütün değerli eşyalarını çaldılar. Olayla ilgili soruşturma sürerken yıldız futbolcunun ailesi bu olay sonrası İtalya'ya dönmedi!

HIRSIZLAR TATİLİ FIRSAT BİLDİLER

Calciomercatoit'in haberine göre; Atalanta futbolcularına verilen Noel izninde ailesiyle Türkiye'ye gelen Atalanta futbolcu Merih Demiral'ın evine hırsızlar girdi. Oyuncuyu öncesinde takip eden hırsızlar Merih Demiral'ın evde olmayışından yararlandı. Futbolcu'yu takip eden hırsızlar Merih'in Türkiye'ye gitmesiyle akşam geç saatlerde futbolcunun evine girdi.

BÜTÜN DEĞERLİ EŞYALARI GİTTİ

Evinin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.









DEVRE ARASI TALİPLERİ VAR

Aynı haberde ayrıca Merih Demiral'ın çok önemli talipleri olduğu ve devre arasında Atalanta'dan ayrılabileceği iddia edildi. Atalanta formasıyla iyi bir sezon geçiren milli futbolcuyla Manchester United ve Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi.

EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Geçen sezon Atalanta formasıyla 42 maça çıkan Merih Demiral 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise 13 maçta oynayan milli futbolcu 1 gol atmayı başardı.

20 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI

Geçen sezon kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Merih Demiral sezon sonunda 20 milyon Euro bedelle Atalanta'ya transfer olmuştu.







