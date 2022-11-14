Önümüzdeki günlerde İskoçya ve Çekya ile karşılaşalca A Milli Takım 'da Merih Demiral şoku yaşanıyor.

KADRODAN ÇIKARILDI

Serie A'nın 15. haftasında oynanan Atalanta-Inter karşılaşmasında yıldız futbolcu Merih Demiral'ın sakatlandığı ve Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.





68. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Merih Demiral Atalanta maçına ilk 11'de başlamış ancak 68. dakikada yerini Memeh Okoli'ye bırakmıştı.

TFF'DEN AÇIKLAMA: ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen millî futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

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