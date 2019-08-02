Yeni sezon öncesinde savunmasına seviye atlatmak isteyen ve bu bölgede rotasyon yaratmayı hedefleyen Trabzonspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı... Fırtına, Gaston Campi’nin ardından Sporting’in 23 yaşındaki savunmacısı Ivanildo Fernandes’in kiralanması için Portekiz temsilcisi ile her konuda anlaştı.

Genç futbolcu da önceki gece Trabzon’a geldi. Bordo-Mavili taraftarlar, başarılı oyuncuyu müthiş bir coşku ile karşıladı.

Fernandes’in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Merih’in kaptanıydı

Biz de FANATİK ekibi olarak Sporting’de kaptanlığını yapan milli yıldızımız Merih Demiral’a, Fernandes hakkındaki görüşlerini sorduk.

İşte şu anda İtalyan devi Juventus’ta görev yapan temsilcimizin 23 yaşındaki stoper hakkındaki düşünceleri: “Sporting’de birçok maçta yan yana oynadık. Kendisi çok iyi futbolcu. Aynı zamanda çok da disiplinli bir isim. Mutlaka Trabzonspor’da başarılı olacaktır.”

Sportif direktörün bile haberi yok!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde yöneten Bordo-Mavili yönetim, Fernandes için de benzer bir politika uyguladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Fernandes isminin duyulmaması ve maliyetinin artmaması adına hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Merih Demiral’ın menaceri Cenk Melih Yazıcı ile birlikte bizzat görüşmelerde yer alan Ağaoğlu, Sporting Başkanı Frederico Varandas ile anlaşmaya vardı.

Transfer görüşmelerinden Sporting Lizbon Sportif Direktörü Hugo Viana’nın bile haberinin olmadığı öğrenildi.

Atalay Özçelikli | FANATİK ÖZEL