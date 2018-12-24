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Merih Demiral'dan efsane başkan Muharrem Erdoğan' moral ziyareti...

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Merih Demiral, Karamürsel İdmanyurdu Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti.

24 Aralık 2018, Pazartesi 14:05
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Merih Demiral'dan efsane başkan Muharrem Erdoğan' moral ziyareti...

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç stoper Merih Demiral'dan vefa ziyareti.

20 yaşındaki futbolcu ve yetiştiği kulüp olan Karamürsel İdmanyurdu'nun Efsane Başkanı Muharrem Erdoğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 

Merih'in Kişisel Gelişim Antrenörü olan Tayfun Kıy bu ziyarette genç oyuncuya eşlik etti.

Alanyaspor'un Sportin Lizbon'dan sezon başında kiraladığı 1.92 boyundaki futbolcu ilk yarıda 16 maçta forma giymiş ve 1 gol atma başarısı göstermişti.

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