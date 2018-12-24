Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç stoper Merih Demiral'dan vefa ziyareti.

20 yaşındaki futbolcu ve yetiştiği kulüp olan Karamürsel İdmanyurdu'nun Efsane Başkanı Muharrem Erdoğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Merih'in Kişisel Gelişim Antrenörü olan Tayfun Kıy bu ziyarette genç oyuncuya eşlik etti.

Alanyaspor'un Sportin Lizbon'dan sezon başında kiraladığı 1.92 boyundaki futbolcu ilk yarıda 16 maçta forma giymiş ve 1 gol atma başarısı göstermişti.