Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaştığı maçta iki eski takım arkadaşı Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo birbirlerine rakip olmuşlardı. Karşılaşmada takımı adına bir gol kaydeden Merih Demiral, aynı zamanda savunmada Ronaldo'ya adeta nefes aldırmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli futbolcu, eski takım arkadaşına mesaj yolladı.

Merih, paylaşımında artık başka takımlarda forma giydikleri ve rakip olduklarına göndermede bulunarak, "bazı şeyler değişti. Seni görmek güzeldi kardeşim" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'ın paylaşımı şu şekilde:



