İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Merih Demiral Corona Virüs testi pozitif çıkan Arjantinli yıldız Paolo Dybala ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak arkadaşına moral verdi.

Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni kazanırken Ronaldo ve uçaktaki diğer oyuncuların kareye giren halleri ise gülümsetti.

Özellikle Merih ve Dybala'nın fotoğraf çekildiği sırada Ronaldo'nun bakışları sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.

İşte Merih Demiral'ın yaptığı bu paylaşımın altına gelen güldüren yorumlar...