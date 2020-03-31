Corona virüs sebebiyle alınan tedbirlerin ardından kulüplerin ekonomik gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi, İtalyan devi Juventus’u da harekete geçirdi. Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın en önemli liglerinden Serie A’da Juventus, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi sonrasında radikal bir adım attı ve oyuncularının maaşlarında büyük oranda yaptı.

90 milyon euroluk bir tasarruf yapması öngörülen Juventus'ta, dört aylık kazancından feragat eden her bir oyuncunun maaşından ne kadar kesinti yapılacağı belli oldu. Sky Sport Italia'nın verilerine göre, Cristiano Ronaldo, 31 milyon Euro'luk yıllık ücretinin 10.33 milyonluk kısmından vazgeçti. Hollandalı stoper De Ligt 8 milyonluk yıllık kazancından 2.67 milyon Euro'luk indirimi kabul etti. 8 milyon Euro kazanan Alman oyuncu Sami Khedira, 2.67 milyon Euro'luk indirimi kabul etti.

Corona virüsünü atlatan Paulo Dybala, 7.5 milyon Euro'luk yıllık maaşının 2.5 milyonundan vazgeçerken, Galler'li oyuncu Ramsey, 7 milyon Euro olan maaşının 2.33 milyonunu kulübe bıraktı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'in 1.8 milyon Euro olan yıllık ücretinde ise 600 bin Euro indirime gidildi. Arjantin'li golcü Higuain, 7.5 milyon euroluk yıllık maaşının 2.5 milyonundan vazgeçerken, efsane kaleci Gianluigi Buffon, 1.5 milyon euro yıllık ücretinin 500 bin Euro'sunu bırakmak durumunda kaldı.



