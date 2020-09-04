Merih Demiral'dan buruk dönüş!

En son 11 Kasım 2019'da Milli formayı giyen genç yıldız, maç kaçırmadan Milli Takıma dönmeyi başardı ama çıktığı ilk karşılaşmada takımının Macaristan karşısındaki mağlubiyetine engel olamadı

04 Eylül 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Merih Demiral'dan buruk dönüş!

Juventus’taki gururumuz Merih Demiral, yaşadığı uzun sakatlığın ardından Milli Takım formasına yeniden kavuştu. Son olarak Ay-Yıldızlı formayı 11 Kasım 2019’da Andorra’ya karşı giyen genç yıldız, sonrasında İtalyan devinde yaşadığı ağır sakatlıkla 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Talih ondan yana

Normal şartlarda EURO 2020’yi kaçıracak olan Merih, pandemi sürecinde Mart ayındaki Milli maçların ertelenmesi, hazirandaki Avrupa Şampiyonası’nın bir yıl sarkmasıyla maç kaybı yaşamadan Ay- Yıldızlı takımdaki yerini aldı. Merih’in maç eksiği olduğu gözlerden kaçmadı, yine de 90 dakika boyunca takımı adına savunmada üzerine düşeni yapmaya çalıştı.

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