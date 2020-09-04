Juventus’taki gururumuz Merih Demiral, yaşadığı uzun sakatlığın ardından Milli Takım formasına yeniden kavuştu. Son olarak Ay-Yıldızlı formayı 11 Kasım 2019’da Andorra’ya karşı giyen genç yıldız, sonrasında İtalyan devinde yaşadığı ağır sakatlıkla 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Talih ondan yana

Normal şartlarda EURO 2020’yi kaçıracak olan Merih, pandemi sürecinde Mart ayındaki Milli maçların ertelenmesi, hazirandaki Avrupa Şampiyonası’nın bir yıl sarkmasıyla maç kaybı yaşamadan Ay- Yıldızlı takımdaki yerini aldı. Merih’in maç eksiği olduğu gözlerden kaçmadı, yine de 90 dakika boyunca takımı adına savunmada üzerine düşeni yapmaya çalıştı.