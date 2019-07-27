Geçtiğimiz sezonun devre arasında gittiği Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Serie A devi Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ın bu yaz başka bir kulübe gönderilip gönderilmeyeceği büyük merak konusuydu. 21 yaşındaki stoperin menajeri Cenk Melih Yazıcı, oyuncusunun geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

İtalya'da yayım yapan Fiorentina News adlı internet sitesine konuşan Yazıcı, "Merih, şu anda mutlu ve kimse onu satmak istemiyor. Kendisi, kesinlikle Juventus'ta kalacak. Başka bir takıma kiralanması da söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Genç savunmacı, son olarak Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter'le oynanan maçta takımına galibiyeti getiren penaltı golünü kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler