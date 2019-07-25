Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ın önümüzdeki sezon için başka bir takıma gönderilip gönderilmeyeceği büyük merak konusuydu. İtalyan basını ise Torino kulübünün 21 yaşındaki stoperle ilgili nihai kararını verdiğini duyurdu.

Goal İtalya muhabirlerinden Romeo Agresti, kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı haberde Milan'ın Merih'i kadrosuna katabilmek için bugün Juventus yönetiminden görüşme talebinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını yazdı. Bu gelişme, genç savunmacının kesinlikle takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

Juventus'la 2024 yazına dek sözleşme imzalayan Merih, dün Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan Inter maçında takımına galibiyeti getiren penaltı golünü kaydederken sergilediği performansla da büyük beğeni toplamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler